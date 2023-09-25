Врач перечислила привычки, разрушающие сердце

Среди привычек, которые разрушают сердце, можно выделить несколько основных. Первая из них — курение. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-кардиолог «СМ-Клиника» Анастасия Фомичева.

«Никотин и другие химические вещества повышают риск развития не только заболеваний легких, но и сердечно-сосудистых заболеваний, таких как атеросклероз и ишемическая болезнь сердца», — объяснила она.

К разрушающим сердце привычкам относится и неправильное питание.

«Чрезмерное потребление насыщенных жиров и сахара может привести к повышению уровня холестерина в крови, развитию атеросклероза, появлению бляшек в сосудах и в дальнейшем к риску развития инфаркта миокарда или инсульта. Любители поесть соленое могут провоцировать повышение давления и задержку жидкости (отеки)», — подчеркнула врач.

На развитие болезней сердца влияет также малоподвижный образ жизни.

«Отсутствие регулярной физической активности и сидячая работа увеличивает риск развития ожирения, гипертонической болезни, а также может привести к развитию сахарного диабета», — добавила кардиолог.

Еще одной вредной привычкой является чрезмерное употребление алкоголя. Это может привести к повышению артериального давления, развитию нарушений ритма, повреждению миокарда и, как следствие, к развитию алкогольной кардиомиопатии.

«А постоянный стресс повышает уровень адреналина и кортизола в крови, что может привести к повышению артериального давления, тахикардии и увеличению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Недостаток сна, смена циркадных ритмов приводят к развитию ожирения, гипертонии, аритмии», — резюмировала она.

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