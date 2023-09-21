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Прокурор огласил вердикт по делам о покушении на первого главу ДНР и подрыве «Моторолы»

Прокурор огласил вердикт по делам о покушении на Захарченко и подрыве «Моторолы»

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Прокурор огласил обвинительное заключение по уголовному делу о покушении на первого главу Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко и подрыве командира батальона «Спарта» Арсена Павлова с позывным «Моторола». Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Южный окружной военный суд.

В четверг, 21 сентября, прошло второе заседание по делу. На скамье подсудимых оказались Александр Погорелов, Василий Чурилов, Александр Тимошенко и Артем Ен. Погорелов обвиняется в совершении теракта, покушении на теракт, посягательстве на жизнь государственного деятеля, участии в террористическом сообществе, шпионаже, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности и ношении взрывчатых веществ. Чурилову вменяют участие в террористическом сообществе и содействие террористической деятельности. Тимошенко обвиняется в шпионаже и приготовлении к нему, а Ен – в содействии террористической деятельности.

Во время заседания в четверг прокурор огласил обвинительное заключение. В нем говорится, что в 2014 году сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) приняли решение ликвидировать Захарченко, для чего организовали агентурную сеть, участником которой стал Погорелов. По заданию СБУ он прибыл в Донецк, где осуществлял слежку за главой ДНР. В августе 2017 года Погорелов организовал фотосессию в ресторане, который часто посещал Захарченко, заложив в туалете взрывчатку. Позже ее нашли сотрудники полиции ДНР.

Также в обвинительном заключении сказано, что в 2016 году сотрудники СБУ решили ликвидировать командира войсковой части 08806 ВС ДНР Павлова. Погорелов, выполняя их задание, установил взрывное устройство на крышу кабины лифта в доме, где жил «Моторола». 16 октября 2016 года неустановленный участник террористического сообщества привел его в действие, когда в лифте находился Павлов.

Кроме того, согласно обвинительному заключению, Тимошенко по предложению Погорелова собирал и передавал Службе безопасности Украины информацию о расположении военной техники ДНР в Донецке. Чурилов же в 2016-м стал участником террористическом сообщества, созданным СБУ. Он собирал для украинской спецслужбы сведения о перемещении Павлова. По данным прокурора, Ен передавал иностранной разведке данные, необходимые для ликвидации военнослужащего в ДНР.

Следующее заседание по данному делу назначено на 10 октября.

29 августа в правоохранительных органах заявили, что расследование уголовного дела о покушении на Захарченко в 2018 году завершено.

Ранее первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и врио главы ДНР Денис Пушилин почтили память павших защитников Донбасса.

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