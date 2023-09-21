В Туле сообщают об аварийном отключении света

В районе Тулы без света остались около 5 тыс. человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на единую диспетчерскую службу (ЕДДС) города.

«Аварийное отключение есть в Зареченском районе — улицы Заварная, Карпова, Максима Горького. В зоне отключения оказались 4832 жителя, из них 471 ребенок», — указано в сообщении.

Причины отключения на данный момент неизвестны. Местные жители сообщают о хлопке перед отключением света.

Ранее два села в Белгородской области остались без света после обстрела Вооруженных сил Украины.

До этого губернатор региона Вячеслав Гладков писал, что семь белгородских муниципалитетов были обстреляны со стороны ВСУ за сутки. Под обстрелы попали Белгородский, Борисовский, Краснояружский и Волоконовский и другие районы.

Ранее в Англии 2000 домов остались без света по вине гуся.