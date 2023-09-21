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Российский военнослужащий рассказал про отца, уехавшего на фронт вместо него

Отец российского военнослужащего уехал на Украину, узнав о ранении сына

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РИА Новости

Отец российского военнослужащего отправился в зону боевых действий после того, как узнал о ранении сына, который служил по контракту на Донецком направлении, сообщает РИА Новости.

Как стало известно источнику, боец с позывным «Морячок» был переведен на другое направление из Мариуполя и получил там пулевое ранение в шею. После чего бойца отправили в госпиталь, откуда он позвонил матери и узнал, что его отец подписал контракт с Минобороны и приехал в зону боевых действий.

«Он сказал: «Сын не может воевать, значит, пойду я». А после ранения я «зашел» обратно, и вот теперь мы вместе», — рассказал «Морячок».

По его словам, его отец, бывший военный, принимал участие во второй чеченской кампании, а затем ушел в отставку. Теперь мужчина числится в составе группы разведки, а его сын проходит подготовку на старшего офицера батареи.

Ранее сообщалось, что в Бурятии два брата создали добровольческое движение чтобы восстанавливать автомобили для нужд военнослужащих, участвующих в спецоперации.

В августе президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении призывного возраста.

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