В 31 округе Подмосковья улучшили дорожное покрытие

В рамках ремонтного сезона дорожные службы Подмосковья обновили более 200 км покрытия на региональных дорогах в черте городов, проезд по городским улицам стал комфортнее в 31 городском округе, ремонтные работы провели в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба Минтранса региона.

«Для повышения комфорта и безопасности граждан дорожное покрытие было заменено более чем на 70 региональных участках в черте городов в 31 городском округе Подмосковья. Все участки с интенсивным движением, поэтому при ремонте применялись асфальтобетонные смеси ЩМА-16 и А16Вн, которые улучшат качество дорожного покрытия и продлят межремонтные сроки», – рассказал заместитель председателя правительства - министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Ремонт на центральных городских улицах провели в Волоколамске, Жуковском, Коломне, Орехово-Зуеве, Истре, Подольске, Пущине, Раменском, Сергиевом Посаде, Серпухове и других городах.

Например, в Жуковском покрытие обновили на улицах Гагарина и Кооперативной, в Щелкове отремонтировали улицы Советскую и Вокзальную, в Коломне - улицы Коломенскую, Спирина и Весеннюю, в Мытищах покрытие отремонтировали на Олимпийском проспекте, в Сергиевом Посаде укладку завершили на ул. Вифанской, в Подольске - на улицах Парковой, Стекольникова и Индустриальной, а в Ступине - на ул. Пристанционной.

Сейчас работы продолжаются в Истре на ул. Советской и Первомайской, в Красногорске на ул. Карбышева, в Серпухове на ул. Пролетарской, в Раменском на ул. Чугунова, в Долгопрудном на улицах Московской и Летной.

До конца ремонтного сезона дорожные службы обновят еще порядка 70 км дорог в городах. Благодаря замене покрытия на городских улицах проезд к социально значимым и культурно-историческим местам городов Подмосковья становится безопаснее и удобнее не только для местных жителей, но и для гостей региона.