Жители Подмосковья продолжают вакцинироваться от гриппа

В Московской области можно пройти вакцинацию против гриппа, привиться от него можно в поликлинике, а также в мобильных комплексах, которые работают в оживленных местах – вблизи железнодорожных станций, торговых центров, автовокзалов, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Грипп опасен осложнениями, к которым может привести. На данный момент единственный способ защиты – это вакцинация. Прививку от гриппа в Подмосковье сделали уже около 800 тыс. человек», - рассказала Первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Для того, чтобы пройти вакцинацию в мобильном комплексе, необходимо при себе иметь паспорт и полис ОМС. Медицинский специалист проведет осмотр на предмет отсутствия противопоказаний к вакцинации и сделает прививку. Ознакомиться с графиком и адресами работы мобильных комплексов можно на сайте Министерства здравоохранения Московской области.

Сделать прививку в поликлинике можно по предварительной записи.