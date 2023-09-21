Выживальщик рассказал, что делать при встрече с рысью

В городе Лесосибирск Красноярского края неделю разыскивают сбежавшую из дома рысь с ошейником — она успела укусить человека, который пытался ее поймать. Эксперт по выживанию Михаил Макеев рассказал «Газете.Ru», что при встрече с любым диким животным нельзя поворачиваться к нему спиной или пытаться сбежать.

«Как бы это банально ни звучало, надо постараться сохранять спокойствие, не разворачиваться к ним спиной и бежать, потому что животные в любом случае догонит. При встрече надо просто удалиться в безопасное место, издавая громкие звуки. Животное не нападает без нужды. Оно нападает, если оно раненое, если ему или его потомству угрожает опасность, либо человек нарушил его границы и приблизился слишком близко. Животное воспринимает это как агрессию и вынуждено защищаться», — сказал он.

По словам Макеева, чтобы не допустить встречи с диким животным в лесу, необходимо издавать громкие звуки и быть бдительным. Он подчеркнул, что при нападении животного нужно закрыть голову руками и свернуться в позу эмбриона.

«Надо в целом сохранять бдительность, ходить по лесу, издавая нестандартные звуки, создавать эффект присутствия. Если это остановка на месте более 15 минут, то обязательно должно быть разведение огня, чтобы отпугнуть всех диких животных. Если понимаешь, что уже случилось нападение, то единственный вариант — лечь на землю, закрыть затылок и голову руками, свернувшись в позу эмбриона, и надеяться на то, что животное потеряет интерес к человеку и убежит», — заключил он.

Как сообщила служба ГО и ЧС Лесосибирска, сбежавшую домашнюю рысь заметили в районе Мирный, по территории города она передвигается уже около недели. По предварительной информации, животное — домашнее и не проявляет агрессии возле людей. Тем не менее, если напасть на рысь, она атакует в ответ. Так произошло с мужчиной, который попытался ее поймать.

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