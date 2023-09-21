Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Суд в Москве вынес приговор главе IT-управления ФТС Васильеву

Главу IT-управления ФТС Васильева приговорили к 9,5 года за взяточничество

close
100%
Центральное информационно-техническое таможенное управление

Дорогомиловский суд Москвы приговорил начальника Центрального информационно-технического таможенного управления (ЦИТТУ) Федеральной таможенной службы (ФТС) России Дмитрия Васильева к 9,5 года колонии за взятки на 25 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд признал Васильева виновным и назначил ему наказание в виде 9 лет 6 месяцев колонии строгого режима», — указал собеседник агентства.

Суд также назначил обвиняемому штраф в размере 10 млн рублей и на 10 лет лишил его права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления.

В конце января Басманный суд Москвы арестовал Васильева по делу о взятке в особо крупном размере.

О задержании Дмитрия Васильева по подозрению во взяточничестве и хищении при выполнении господрядов стало известно вечером 26 января. Сотрудники ФСБ задержали чиновника на рабочем месте и доставили в Следственный комитет, который возбудил уголовное дело по материалам, собранным ФСБ.

Ранее в Новосибирске задержали высокопоставленных борцов с коррупцией.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях