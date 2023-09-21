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Психолог объяснила, как не разрушить отношения в ходе ссоры

Психолог Лаврова: партнерам в ходе ссоры лучше избегать критики и игнорирования

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Shutterstock

Во время ссоры партнерам стоит избегать критики, презрения, обороны и игнорирования, чтобы не ухудшить отношения, рассказала Life кандидат психологических наук, практикующий психолог образовательного центра «Психодемия», спикер курса «Кто я и чего хочу?» в Skillbox Елена Лаврова.

Она отметила, что люди в некоторых ситуациях могут не понимать мотивы друг друга или не видеть, что другой партнер испытывает дискомфорт, поэтому важно прямо об этом говорить.

»[Известный психолог Джон] Готтман советует заменить критику на просьбу. Сравните: «Ты всегда шумишь по утрам и не даешь мне спать!» и «Пожалуйста, потише ходи по дому, когда я сплю». Вторая фраза, в отличие от первой, направлена на решение проблемы и не несет негативного подтекста», — сказала психолог.

По ее словам, в ходе конфликта стоит чаще напоминать себе, за что вы полюбили своего партнера, чтобы заново осознать ценность другого человека и избавиться от презрения. В ответ на критику Лаврова рекомендует не обороняться, а признать ошибку и брать ответственность за свои поступки. Помимо этого, эксперт советует не игнорировать друг друга, а взять паузу в разговоре и обсудить вопрос через некоторое время без эмоций, чтобы быстрее прийти к решению проблемы.

Семейный психолог Ольга Романив до этого говорила «Газете.Ru», что наиболее распространенными причинами ссор между супругами являются неумение договариваться и разные взгляды на ведение семейного бюджета.

Ранее стало известно, что треть россиян ссорятся из-за отсутствия обручального кольца у партнера.

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