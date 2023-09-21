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На судоремонтном заводе в Мурманской области вспыхнул корабль

В Полярном Мурманской области на судоремонтном заводе вспыхнул корабль

Корабль вспыхнул на судоремонтном заводе в городе Полярный Мурманской области. Об этом сообщает Telegram-канал BRIEF.Murman.

По информации источника, инцидент произошел на десятом судоремонтном заводе, который входит в Объединенную судостроительную корпорацию. Там ремонтируют корабли Северного флота, отмечает Telegram-канал.

Возгорание произошло на одном из кораблей, пришвартованных к причалу завода. Очевидец заснял густой дым, исходящий от судна. По словам свидетеля произошедшего, на момент съемки огнеборцы уже успели ликвидировать открытое горение.

Прочие детали и обстоятельства инцидента не уточняются. Данных о пострадавших в результате пожара не поступало.

Ранее очевидец назвал причину пожара на яхте с молодоженами в Долгопрудном.

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