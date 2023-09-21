Подмосковные врачи спасли пациента с гигантским камнем в мочевом пузыре

Врачи Щелковской больницы прооперировали мужчину с гигантским камнем в мочевом пузыре. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.

Как рассказали врачи, мужчина пять лет назад получил травму спины, из-за которой долгое время не мог нормально передвигаться. Когда он восстановил двигательные функции, то стал жаловаться на мочеиспускание. Обследование выявило в мочевом пузыре камень размером более 8 см.

В больницу мужчина поступил с направлением на плановую операцию.

«Удаление камня такого размера – это сложная в техническом исполнении операция, но все прошло без осложнений», — рассказал врач-уролог больницы Александр Панкратов.

По словам медика, операция прошла без осложнений и пациент уже выписан домой.

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