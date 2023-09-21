В Петербурге блогер организовал тренинг с купанием нагишом и получил штраф

В Петербурге блогера-мотиватора Игоря Иванова суд обязал выплатить штраф за организацию купания голых людей на берегу Ладожского озера. Об этом сообщает 47news.

Инцидент произошел в июне 2023 года. Очевидцы засняли, как около 50 человек входят голыми в воду, после чего образуют круг, берутся за руки и кричат. Уже на следующий день люди повторили ритуал, но делали это небольшими группами.

По словам Иванова, идея купаний в обнаженном виде принадлежит ему. Желающие окунуться в воду сделали это, чтобы не переодеваться. Предполагается, что это было мотивирующее мероприятие для желающих познать себя.

В результате блогер получил штраф в размере 30 тысяч рублей за административное нарушение.

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