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Под Петербургом местные жители нашли у мусорных баков рой медоносных пчел

«Фонтанка»: рамки с пчелами оставили у мусорных контейнеров в Пушкине

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Depositphotos

Жители Пушкина опасаются атаки пчел, выброшенных в мусорный бак. Об этом сообщает «Фонтанка».

Рамки из ульев оставили неизвестные у мусорных контейнеров на Красносельском шоссе. Жильцы ближайших домов напуганы новыми соседями и жалуются, что рой жужжит под окнами, а выбрасывать мусор теперь стало небезопасно. Они уже рассказывали об этой проблеме жилищным службам, однако коммунальщики якобы отправили заявителей в полицию.

Эксперты заявляют, что утилизировать рамки с живыми пчелами запрещено. Пчеловод Елена Мочулова предположила, что с владельцем рамок что-то случилось, и его наследники решили таким образом распорядиться с пчелами.

«Пчелы, в данном случае, сами прилетели на мед, поскольку погода стоит теплая и солнечная. Если бы рамки выбросили зимой, то и пчел бы не было», — считает она. Обычно рамки с медоносными пчелами, по ее словам, выставляют на продажу.

Мочулова заявила, что через несколько дней пчелы улетят сами, и жителям не стоит беспокоиться, а «сейчас главное поберечься, чтобы не допустить ужалений».

Ранее в Канаде с грузовика упали ульи с пятью миллионами пчел.

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