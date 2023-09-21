39-летний японец называет себя «трансвозрастным» и считает, что ему 28 лет

Японец называет себя «трансвозрастной» персоной и считает, что ему 28 лет, пишет Oddity Central. Однако по документам мужчине 39 лет.

Мужчина по имени Джеки рассказал, что решил, что ему 28 лет, потому что это идеальный возраст, который балансирует между взрослой и детской стороной. Японец вдохновился своей идеей, когда общался с начальником на работе по поводу задачи.

«Как ты в своем возрасте можешь не знать, как это делать?», — поинтересовался тогда руководитель.

После этого Джеки почувствовал себя некомфортно и решил таким образом поменять свою жизнью. Однако идея мужчины понравилась далеко не всем. Некоторые люди высмеяли японца за то, что он стесняется своего биологического возраста, другие же считают, что таким образом можно раскрасить серые будни.

Ранее ученый из Японии год носил на себе гигантскую птичью голову, чтобы подружиться с птицами.