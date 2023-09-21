Сергей Сокол выдвинут на должность председателя Верховного совета Хакасии

«Единая Россия» выдвинула кандидатуру секретаря реготделения партии Сергея Сокола на должность председателя Верховного совета Хакасии. Его кандидатуру поддержали на расширенном заседании регионального политсовета «Единой России», сообщается на сайте партии.

«Мы с вами шли на выборы с большой стратегией социально-экономического развития Хакасии до 2035 года. В ее формировании принимали участие жители. И за каждый пункт этой стратегии мы с вами отвечаем. Вся большая команда «Единой России». Логично, что секретарь республиканского отделения, как лицо партии в республике, должен эту стратегию реализовывать», — подчеркнул секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

В свою очередь, Сергей Сокол поблагодарил коллег за оказанное доверие. По его словам, впереди серьезная партийная работа и работа на законодательном уровне в Верховном совете республики.

«Мы понимаем, какие у нас цели и задачи. Уверен, эта работа будет интересной и продуктивной», — сказал он.

Также отмечается, что на должность первого заместителя председателя Верховного совета выдвинута кандидатура председателя республиканского совета старейшин Петра Воронина.

«Мы должны воплотить в жизнь все, о чем говорим в стратегии развития Хакасии. Работать, объединив все усилия, на то, чтобы достичь те цели, которые мы поставили», — сказал он.

Напомним, с 8 по 10 сентября в России проходил Единый день голосования. На выборах-2023 заместили более 34 тысяч мандатов. Жители регионов выбрали депутатов регионального и местного уровней — 20 заксобраний, 16 городских дум столиц субъектов, а также органов местного самоуправления.