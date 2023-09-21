Нетрезвые продавцы устроили драку с полицией на центральном рынке Таганрога. Об этом сообщает Don Mash.

По информации источника, все началось с конфликта между продавцами на рынке — подвыпившие торговцы, которые отмечали день рождения знакомой, оскорбляли коллег и мешали им работать.

Продавцы решили обратиться за решением конфликтной ситуации к администрации рынка — на место приехали сотрудники правоохранительных органов. Полицейские попытались забрать нетрезвых торговцев в отдел, но они не планировали никуда ехать.

Между продавцами и полицией началась драка, которую засняли на камеру очевидцы. В результате сотрудники правоохранительных органов вышли из стычки победителями и забрали дебоширов в отдел. В отношении именинницы возбудили дело об оскорблении и нападении на полицейского.

Ранее женщины подрались в Дагестане из-за того, что дочь одной из них якобы сожгла Коран.