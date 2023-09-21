Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Мэр Москвы поручил усилить программы благоустройства городской среды

Сергей Собянин поставил задачу благоустроить крупные городские парки

close
100%
Shutterstock

В столице нарастят масштабы благоустройства городской среды. Соответствующее распоряжение дал мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания президиума правительства столицы, сообщается на официальном сайте градоначальника.

Особое внимание в городе планируют уделить крупным паркам: Парку Горького, парку «Сокольники», музеям-заповедникам «Коломенское» и «Кузьминки-Люблино». Также продолжится обновление улиц Москвы и объектов, которые входят в программу «Мой район».

На сайте мэра сообщается, что за последние 10 лет в столице благоустроили 503 улицы, переулка, площади и сквера, а также 950 парковых территорий.

В 2023 году в план работ включены 16 общественных пространств в центре города и других административных округах, 14 улиц и переулков, Цветной бульвар и участок Ленинского проспекта от Университетского проспекта до Ломоносовского проспекта. Кроме того, в текущем году благоустройство проводили в 76 природных и парковых территориях. Основные работы по состоянию на сегодняшний день уже завершены.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин поручил реконструировать не менее 500 зданий столичных школ в течение пяти лет.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях