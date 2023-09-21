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В Брянской области ввели режим ЧС из-за танковых обстрелов ВСУ

Сергей Цыганок: в Брянской области ввели режим ЧС после обстрела села танком ВСУ

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Gleb Garanich/Reuters

Украинские военные при помощи танка обстреляли территорию Чаусовского сельского поселения, расположенного в Погарском районе Брянской области. В результате местные власти ввели в муниципальном образовании режим чрезвычайной ситуации, передает РИА Новости со ссылкой на главу районной администрации Сергея Цыганка.

По словам собеседника агентства, во время атаки Вооруженные силы Украины (ВСУ) повредили имущество местных жителей. Также был нанесен урон работающим здесь предприятиям, уточнил он.

«Есть распоряжение о введении режима ЧС на территории Чаусовского сельского поселения», — сказал Цыганок.

Он добавил, что после введения специального режима владельцы поврежденного имущества должны написать соответствующие заявления и направить их в органы власти. После этого представители администрации составят соответствующие сметы и назначат экспертизы, что является стандартной процедурой для подобной ситуации.

Утром 21 сентября Telegram-канал Shot сообщил, что в Погарском районе Брянской области введен режим чрезвычайной ситуации. В материале было указано, что правительство распорядилось усилить меры безопасности в регионе из-за атаки украинских танков на пропускной пункт «Погар» и село Случовск.

Ранее легкомоторный самолет А-32 атаковал территорию Брянской области.

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