В России вырос спрос на препараты от сезонных вирусных заболеваний и медицинские маски

В первой половине сентября покупатели приобрели 3,5 млн препаратов для профилактики и лечения респираторных вирусных заболеваний в аптеках, обслуживаемых Первым ОФД (входит в группу ВТБ). «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Траты россиян на эту группу препаратов в общей сложности превысили 930 млн рублей.

При этом статистика аналитического сервиса Продажи.рф свидетельствует о том, что в период 11–17 сентября спрос на лекарства вырос на 66% по сравнению с последней неделей лета, а объем трат увеличился на 81%.

Также в первые недели сентября в торговых точках, обслуживаемых Первым ОФД, повысился спрос на медицинские маски: с 11 по 17 сентября этот товар стали приобретать на 60% чаще по сравнению с последней летней неделей, сумма трат выросла на 32%. Всего за первые осенние недели было куплено более 46 тысяч упаковок масок, объем трат превысил 1,3 млн рублей.

Средний чек на лекарства составил около 340 рублей, маски обходились покупателям примерно в 55 рублей.

Спрос на ПЦР-тесты и анализы на антитела к коронавирусной инфекции и гриппу существенно не изменился, сохранив в сентябре августовские значения. В лабораториях, которые обслуживает Первый ОФД, в среднем пациенты сдают около 5,5 тысяч таких анализов в неделю, еженедельный объем трат составляет около 4 млн рублей. Средний чек по анализам – около 1 тысячи рублей.

Количество покупок в указанных категориях, которые сделаны на последней неделе лета и в первой половине сентября текущего года, существенно ниже, чем годом ранее. Спрос на анализы снизился на 80%, маски покупали на 73% реже, лекарства – на 14%. Средний чек анализов также снизился – почти на 20%, а средние чеки на маски и лекарства выросли – на 29% и 7% соответственно.

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