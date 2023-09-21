Пожар произошел в Дарницком районе Киева после серии взрывов

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что после серии взрывов в одном из районов города начался пожар. Об этом он написал в личном Telegram-канале.

«Спасатели тушат пожар в Дарницком районе», — уточнил глава украинской столицы.

В то же время Киевская городская военная администрация заявила, что в указанной части населенного пункта были повреждены несколько нежилых зданий. Более того, по данным местного правительства, взрывы произошли в еще нескольких районах столицы — Деснянском, Голосеевском и Шевченковском.

Утром 21 сентября украинское издание «Общественное. Новости» опубликовало материал, в котором говорилось о взрывах в городе Ровно на западе страны. Согласно полученной информации, в результате часть населенного пункта лишилась электроснабжения.

До этого стало известно о взрывах в Харькове и Ивано-Франковске. Кроме того, взрывы произошли на территории Хмельницкой, Львовской и Киевской областей.

10 октября 2022 года Вооруженные силы РФ начали наносить удары по объектам украинской инфраструктуры. Соответствующая операция началась спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценкам российских властей, за взрывами на переправе стоят спецслужбы Украины.

Согласно имеющимся данным, атаки производятся по объектам оборонной промышленности, военного управления и энергетики. При этом с момента начала ударов по украинской инфраструктуре в разных регионах страны ежедневно объявляют воздушную тревогу.

Ранее власти Украины объявили воздушную тревогу на всей территории государства.