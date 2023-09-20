Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования взрыва газа в Балашихе

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал подготовить доклад о расследовании взрыва газа в жилом доме в подмосковной Балашихе. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Председатель СК России дал поручение и. о. руководителя ГСУ СК России по Московской области Ярославу Яковлеву доложить о ходе расследования уголовного дела», — говорится в сообщении.

При этом в Следственном комитете добавили, что результаты расследования находятся на контроле в центральном аппарате ведомства.

20 сентября в жилом многоквартирном доме в Балашихе произошел взрыв газа. Под завалами оказались люди, в том числе дети.

Прокуратура области организовала проверку, а в главке подмосковного СК возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Во время поисковых работ произошло повторное обрушение стены — под завалами оказались сотрудники экстренных служб. Четверых пострадавших удалось вытащить и передать медикам.

Ранее стало известно, что жители дома в Балашихе чувствовали запах газа за сутки до взрыва.