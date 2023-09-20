Из Москвы в ФРГ вылетел медицинский самолет

Из московского аэропорта Внуково вылетел медицинский самолет, направляющийся в Германию. Данные о перелете опубликованы на портале отслеживания рейсов Flightradar.

По данным сервиса, бизнес-джет Bombardier Learjet 60, зарегистрированный в ФРГ, вылетел из столичного аэропорта около 13:00 по московскому времени.

При этом часть полета борт двигался с отключенным транспондером, однако затем на карте Flightradar видно, как самолет вошел в воздушное пространство Латвии.

Пунктом прибытия указан аэропорт немецкого города Ганновера. Лайнер двигался в Германию над Балтийским морем и совершил успешную посадку. У сервиса отсутствуют какие-либо сведения о том, кто может находиться на борту.

Обычно для полета медицинских самолетов требуется специальное разрешение. Например, оно выдается в случае, если рейс выполняется для перевозки больного на лечение.

Сервис Flightradar регулярно используется для отслеживания полета различных гражданских авиарейсов. В августе через него удалось узнать, что французский правительственный борт прибыл в Нигер, приземлившись в столице республики.

Ранее cтало известно местонахождение второго самолета Пригожина.