В Саратове ищут причастных к краже 10 кг наркотиков из камеры вещдоков в отделе полиции

Около 10 кг наркотических веществ пропало из камеры вещдоков в саратовском отделе полиции. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Пропажу запрещенных веществ в особо крупном размере из городского отделения МВД №4 заметили члены специальной комиссии. Проверку они провели в связи с недостачей на месте вещдоков, учтенных в протоколах.

Всего из камеры пропало более 7 кг конопли и почти 1,5 кг мефедрона, а также гашиш, героин, амфетамин и другие виды наркотиков.

Ответственным за хранение изъятых у фигурантов вещественных доказательств, по данным источника, оказался старший сержант. В ближайшее время его должны допросить по факту произошедшего.

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