Оперу-герою Белоконному вынесли обвинительный приговор в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле уволенному оперуполномоченному-герою Руслану Белоконному вынесли обвинительный приговор по делу, возбужденному после ссоры с начальством. Об этом сообщает E1.ru.

Белоконного признали виновным в превышении должностных полномочий и назначили наказание в виде двух лет исправительных работ. Приговор огласила судья Тагилстроевского районного суда Юлия Гусева, сообщает источник. Обвинения в фальсификации доказательств с бывшего оперуполномоченного сняли.

«Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня и следил за этим несправедливым уголовным делом последние три года. Я буду обжаловать приговор и добиваться полного оправдания, потому что не виновен», — заявил Руслан Белоконный.

Фигурант возбужденного после ссоры с начальством уголовного дела известен тем, что брался за расследование самых сложных дел — про него сняли несколько фильмов. По данным E1.ru, Белоконный считает причиной своего преследования конфликт с руководством, которое оперуполномоченный критиковал.

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