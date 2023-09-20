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Медики рассказали о постковидном синдроме при легком течении болезни

Профессор Продеус: легкое течение болезни не избавляет от постковидного синдрома

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Depositphotos

Даже при легком протекании заболевания COVID-19 могут возникнуть осложнения. Особенно постковидный синдром грозит людям из групп риска, отметил в пресс-центре НСН аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области, профессор, доктор медицинских наук Андрей Продеус.

От штамма постковидный синдром, как правило, не зависит, поэтому симптомы на фоне появления новых вариантов вируса вряд ли изменятся, отметил Продеус.

«К сожалению, состояние слабости и вялости, нарушение дыхания и так далее, они еще остаются, – пояснил он. – Люди из групп риска особенно подвержены острому течению, но никто не исключает постковидный синдром даже при относительно нетяжелом течении для людей среднего возраста, которые относительно здоровы».

Сейчас в России начинается эпидемиологический сезон, связанный с сезонным распространением вирусов. Так, в неделю заболеваемость растет примерно на 50%. В целом по стране, по данным Роспотребнадзора, за прошлую неделю заболеваемость увеличилась в 1,5 раза, до 8,2 случая на 100 тыс. человек.

Вирусологи заявляют, что новый штамм ковида «пирола» хотя и заразен, но не является опасным.

Россиян в то же время призывают закупиться масками на случай ужесточения противоэпидемических мер и заранее привиться от гриппа и коронавируса.

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