В Москве женщину доставили в больницу с серьезными травмами после вечера в караоке-клубе

В Москве вечер в караоке-баре закончился для женщины госпитализацией. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел на Новослободской улице. По словам женщины, вместе с подругой они хотели спеть, но, когда пришла их очередь, охранники сообщили, что заведение закрывается. Знакомая отказалась уходить, после чего ее вытолкали из заведения.

В процессе один из охранников потерял ботинок. Женщина попыталась вернуть мужчине его вещь, но в результате была избита.

На место вызвали медиков, после чего пострадавшую госпитализировали. Врачи диагностировали у нее перелом трех ребер и тяжелую травму грудной клетки.

На данный момент полиция проводит проверку и выясняет все обстоятельства произошедшего.

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