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В Карачаево-Черкесии мужчина шантажировал девушку приватными фото перед ее свадьбой

Аноним шантажировал жительницу Карачаево-Черкесии ее фото из интимной переписки

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Depositphotos

Жительница Черкесска пострадала от шантажиста, угрожавшего распространением ее интимных фото. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Как пишет источник, 26-летняя девушка поддерживала в соцсетях переписку со своим женихом из Сибири. Молодые люди планировали свадьбу, когда аккаунт невесты неожиданно взломали. Злоумышленники нашли у нее в мессенджере множество откровенных снимков и стали шантажировать пострадавшую их публикацией в местных сообществах.

За нераспространение личных данных мошенники попросили 10 тыс. руб., но общаться с ними девушка не захотела и сразу обратилась в полицию. Личность анонима правоохранители быстро установили, им оказался житель Карачаево-Черкесии. Кроме того, полицейские выяснили, что он уже давно зарабатывает шантажом, и возбудили в отношении мужчины уголовное дело. По данным канала, россиянин отделался условным сроком.

Ранее китаянка развелась с мужем, потому что он шантажировал ее при заключении брака.

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