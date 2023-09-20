Россиянам рассказали, как правильно выбирать мед

Натуральный мед должен быть вязким и создавать ощущение легкого пощипывания во рту. Об этом в интервью NEWS.ru рассказал специалист лаборатории Центра оценки качества зерна Денис Дружинин. При комнатной температуре, по его словам, лакомство должно наматываться на ложку и стекать струей без разрывов, образуя горку.

«С июля до середины октября мед засахаривается, так как содержит много фруктозы. Поэтому, если вам предлагают кристаллизованный мед летом, он может быть прошлогодним. И наоборот, после ноября не загустевший мед может быть подделкой», — продолжил Дружинин.

Он добавил, что натуральный мед легко растирается пальцами и впитывается в кожу. При растирании искусственного меда, по его словам, на пальцах остаются комочки.

Врач-терапевт ИНВИТРО-Урал Марина Константинова до этого отмечала, что, несмотря на полезные свойства меда, не стоит переоценивать его действие и заменять им лекарственные препараты.

Ранее врач рассказала об опасностях сахарозаменителей.