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Собянин поручил реконструировать не менее 500 зданий столичных школ в течение пяти лет

В ближайшую пятилетку в Москве обновят образовательную инфраструктуру

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mos.ru

Сергей Собянин поручил провести реконструкцию не менее 500 зданий школ в столице в течение 5 лет. Соответствующее поручение градоначальник дал на первом после вступления в должность мэра Москвы президиуме правительства столицы, сообщает городской портал мэра и правительства.

Помимо того, как рассказали в пресс-службе мэрии, на встрече также обсудили изменения государственных программ развития города.

Инноваций, по словам главы города, в том числе ждут другие ключевые программы столицы. Среди них — реконструкция поликлиник, проект реновации жилья, а также «Мой район», «Московское долголетие», развитие Московского метрополитена и многие другие.

Кроме того, градоначальник заявил о необходимости индексации городской доплаты к пенсии и социальных пособий.

Ранее сообщалось, что Сергей Собянин официально вступил в должность мэра Москвы.

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