Четырехлетний мальчик попал в реанимацию с отравлением нейролептиками

В деревне Новосаратовка во Всеволожском районе Ленобласти маленький мальчик выпил таблетки тети и попал в реанимацию. Об этом сообщает «78.ru».

Скорую помощь мальчику вызывала родственница, которая обратила внимание на то, что племянник начал странно себя вести, ребенок плакал и не мог открыть глаза. На кухне женщина обнаружила пустой блистер из-под таблеток.

Мальчик был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, у него диагностировано отравление медицинскими препаратами — нейролептиками.

По сообщению 47channel, в момент происшествия мать пострадавшего находилась в больнице с младшим ребенком и попросила родственницу остаться со старшим сыном. В обстоятельствах инцидента разбираются правоохранительные органы.

Ранее в Петербурге двухлетняя девочка отравилась таблетками, пока мать провожала врача.