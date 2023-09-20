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Четырехлетний мальчик попал в реанимацию с отравлением нейролептиками

«78.ru»: в Ленобласти четырехлетний ребенок отравился нейролептиками

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Depositphotos

В деревне Новосаратовка во Всеволожском районе Ленобласти маленький мальчик выпил таблетки тети и попал в реанимацию. Об этом сообщает «78.ru».

Скорую помощь мальчику вызывала родственница, которая обратила внимание на то, что племянник начал странно себя вести, ребенок плакал и не мог открыть глаза. На кухне женщина обнаружила пустой блистер из-под таблеток.

Мальчик был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, у него диагностировано отравление медицинскими препаратами — нейролептиками.

По сообщению 47channel, в момент происшествия мать пострадавшего находилась в больнице с младшим ребенком и попросила родственницу остаться со старшим сыном. В обстоятельствах инцидента разбираются правоохранительные органы.

Ранее в Петербурге двухлетняя девочка отравилась таблетками, пока мать провожала врача.

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