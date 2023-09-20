Иран отменил авиарейсы в Армению и Азербайджан

Иранский авиарегулятор остановил полеты в Армению и Азербайджан, сообщает агентство IRNA.

«В связи с особой ситуацией в регионе и в соответствии с НОТАМ <…> все рейсы между Ираном и Арменией, а также между Ираном и Азербайджанской Республикой будут отменены с сегодняшнего дня <…> до дальнейшего уведомления», — заявил глава Организации гражданской авиации Мохаммад Мохаммади-Бахш.

НОТАМ — извещение летному составу.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани Чафи заявил, что Тегеран считает Нагорных Карабах частью Азербайджана, но призывает решать все проблемы с помощью диалога.

Официальный представитель МИД Ирана подтвердил готовность Исламской Республики способствовать мирному разрешению споров в регионе и провести с этой целью встречу в формате «3+3».

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.