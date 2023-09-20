Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Иран отменил авиарейсы в Армению и Азербайджан

Иранский авиарегулятор остановил полеты в Армению и Азербайджан

close
100%
Freepik

Иранский авиарегулятор остановил полеты в Армению и Азербайджан, сообщает агентство IRNA.

«В связи с особой ситуацией в регионе и в соответствии с НОТАМ <…> все рейсы между Ираном и Арменией, а также между Ираном и Азербайджанской Республикой будут отменены с сегодняшнего дня <…> до дальнейшего уведомления», — заявил глава Организации гражданской авиации Мохаммад Мохаммади-Бахш.

НОТАМ — извещение летному составу.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани Чафи заявил, что Тегеран считает Нагорных Карабах частью Азербайджана, но призывает решать все проблемы с помощью диалога.

Официальный представитель МИД Ирана подтвердил готовность Исламской Республики способствовать мирному разрешению споров в регионе и провести с этой целью встречу в формате «3+3».

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.

Все новости на тему:
Война в Карабахе
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях