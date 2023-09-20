Муфтий и священник рассказали, можно ли мусульманам заходить в православную церковь

Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов объяснил «Газете.Ru», что мусульманам разрешается заходить в православные церкви с общеобразовательными целями. При этом, по словам Аляутдинова, мусульмане не могут совершать православные обряды в церкви, поскольку подобные действия будут считаться «язычеством и идолопоклонством».

«Безусловно, можно [заходить в церковь]. Однако важно учитывать, с каким намерением человек заходит. Если с намерением познакомиться с историей постройки, ее убранством или, например, в рамках экскурсии, то в этом нет ничего предосудительного и это не считается грехом. Также и христианин при желании может свободно посетить мечеть. Мечеть — это дом Всевышнего, его двери открыты каждому. В божественные храмы запрещается заходить с целью причинить кому-то боль, навязать свои убеждения. Также мусульманам не разрешается совершать церковные обряды. В понимании ислама Бог не имеет каких-либо очертаний или образов, у Него нет ни помощников, ни посредников, для обращения ко Всевышнему достаточно обратиться лишь сердцем. Поэтому, если мусульманин зашел в церковь, он не вправе склоняться перед кем-то, помимо Всевышнего. Согласно принципам Ислама, подобные действия будут относится к язычеству и идолопоклонству», — сказал он.

Аляутдинов добавил, что Россия — многонациональная и многоконфессиональная страна, поэтому ее жители «должны знать национальные, религиозные и культурные особенности друга друга, с уважением относиться к традициям тех, кто рядом, и уметь правильно транслировать свои ценности».

Протоиерей Андрей Лоргус в беседе с «Газетой.Ru» также подтвердил, что «никто не будет выгонять мусульман из церкви» за исключением случаев, когда это «становится массовой громогласной молитвой».

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