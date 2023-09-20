В ХМАО 52-летнего мужчину задержали за домогательства в отношении ученицы третьего класса

В Ханты-Мансийске 52-летнего мужчину подозревают в надругательстве над дочерью знакомых. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в Сургутском районе города. По версии правоохранителей, работающий водителем погрузчика мужчина решил помочь 29-летней знакомой с сантехникой. Когда он появился в квартире, то стал домогаться девятилетней девочки, которая учится в третьем классе.

На данный момент предполагаемый злоумышленник задержан. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Известно, что в семье ранее каких-либо подобных проблем не возникало.

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