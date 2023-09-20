Названы симптомы кошачьего авитаминоза

Отсутствие интереса к игрушкам, вялость и продолжительный сон могут быть симптомами авитаминоза у кошек. В случае выявления подобных признаков лучше всего обратиться к специалисту, который назначит прием необходимых препаратов, пишет «Общественная служба новостей».

Среди других признаков того, что у кошки в организме не хватает нужных микроэлементов, – замедление роста, неуклюжесть, выпадение и тусклый вид шерсти, резкое изменение веса (похудение или набор), а также слабый иммунитет, который приводит к частым инфекциям.

Нехватка тех или иных витаминов может сказываться по-разному. Так, к примеру, отмечается, что при недостатке кальция у кошек снижается аппетит и останавливается рост, на состояние шерсти и зубов влияет содержание магния.

Назначить витамины должен ветеринар, он же рассчитывает дозировку и длительность их приема.

Также стоит скорректировать питание. К примеру, магний кот может получить из морепродуктов, телятины и крольчатины, кальций – из сардин, кисломолочных продуктов и так далее.

Напомним, специалисты также ранее связали необычное поведение собак с недостатком определенных витаминов.