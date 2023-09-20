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Психолог объяснила, можно ли изменить характер после 30 лет

Психолог Сулим: изменить характер после 30 лет очень сложно

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Depositphotos

Изменить характер после 30 лет очень сложно, особенно если человек не понимает, зачем ему это нужно. Об этом в интервью РИАМО сообщила кандидат психологических наук Софья Сулим. При этом скорректировать черты поведения на поверхностном уровне, по ее словам, не получится. Нужно работать с глубинными составляющими.

«Да, это сделать сложно, но возможно. Скорректировать ничего нельзя — это не самоцель. Можно только изменить внутренние программы убеждения. Тогда изменения возможны, но это большая внутренняя работа, требующая ресурсов, денег, времени, сил», — отметила Сулим.

Она пояснила, что в детстве характер формируется под влиянием воспитания на основе природного темперамента. Далее, по ее словам, человек воспитывает себя сам, находясь под воздействием окружения, в котором он существует.

До этого психолог Ажар Канаева объяснила, как вычислить мужчину-нарцисса. Нарциссизм, по ее словам, подразумевает отсутствие эмпатии и стремление самоутверждаться за счет унижения других.

Ранее психолог рассказала, может ли мужчина выйти из френдзоны.

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