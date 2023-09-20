Мужчина прополоскал горло в туалете на вокзале и попал в больницу

Житель Волхова оказался в больнице с ожогом после неудачного посещения туалета на вокзале. Об этом сообщает «78.ru».

60-летний мужчина госпитализирован с вокзала в Волхове, он находился в туалетной комнате и после мытья рук решил прополоскать горло жидкостью для чистки сантехники.

Мужчина вскрыл шкаф, в котором уборщица хранила бытовую химию. Пострадавший получил сильнейший ожог гортани, подробности о его состоянии пока неизвестны, обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее россиянин перепутал бутылки и случайно выпил средство для чистки сантехники.