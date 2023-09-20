В Башкирии таксист напал на пассажира с перцовым баллончиком

В Республике Башкортостан недопонимание между пассажиром и таксистом-египтянином закончилось тем, что последний распылил в пассажира перцовый баллончик и отобрал у него телефон. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.Инцидент произошел в Уфе и попал на камеру подъезда ближайшего дома.

По словам пассажира, он отправился на такси к своей девушке. Когда прибыли на место, таксист отказался завершить поездку, пока мужчина не сделает ему перевод или не отдаст стоимость поездки наличными. Уфимец попытался объяснить, что деньги списались автоматически, однако водитель не реагировал. Тогда пассажир покинул авто, но таксист проследовал за ним. На кадрах водитель со словами «я не хочу проблем» распыляет в лицо пассажиру перцовый баллончик и возвращается к машине. Затем таксист подходит к уфимцу и отбирает у него телефон и пытается скрыться, но пострадавшему удается вернуть гаджет. Завязывается борьба, в результате которой водитель возвращается в машину, врезается в два авто, припаркованных во дворе и скрывается с места происшествия.

Таксиста разыскивает полиция.

Ранее во Владивостоке водитель такси и пассажир подрались прямо на дороге.