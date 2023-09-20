Косметолог рассказала, как правильно ухаживать за жирной кожей лица

Жирная кожа, которая имеет склонность к появлению воспалений и неровностей, требует особого ухода. О том, как правильно ухаживать за ней, Pravda.Ru рассказала дерматокосметолог Ляйсан Юсупова.

Так, прежде всего она советует очищать кожу от косметики мицеллярной водой или гидрофильным маслом. По ее словам, остатки макияжа могут забивать и расширять открытые поры жирной кожи и приводить к образованию комедонов и прыщей. После этого необходимо использовать очищающий гель или пенку с салициловой и азелаиновой кислотами, которые помогут отшелушить верхний слой кожи, растворить содержимое пор, комедонов и прыщей, а также уменьшить воспаление.

Кроме того, косметолог советует не пренебрегать увлажняющим тоником, потому что он может быстро выровнять уровень РН и увлажнить кожу после кислотного очищения. Крем для жирной кожи лица лучше использовать на водной основе или гелевой основе. Раз в неделю важно делать кислотные пилинги, заключила Юсупова.

Медицинский директор клиники Concern, дерматолог-косметолог, кандидат медицинских наук Елена Агафонова до этого говорила, что осенью для ухода за кожей стоит отдавать предпочтение средствам, в которых содержатся гиалуроновая кислота и липиды, восстанавливающие защитный барьер кожи. Кроме того, можно использовать сыворотки и тоники с витаминами А, Е, С и кислотами.

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