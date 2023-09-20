В Новосибирске ребенок вдохнул канцелярскую кнопку, когда играл на улице

Врачи детской клинической больницы скорой медицинской помощи в Новосибирске успешно извлекли канцелярскую кнопку из бронхов ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

В медицинское учреждение ребенка привезли родители, они рассказали, что сын играл на улице и случайно вдохнул канцелярскую кнопку. Девятилетний мальчик жаловался на боль в грудной клетке и невозможность сделать глубокий вдох.

В ходе обследования врачи обнаружили, что инородной предмет попал в бронхи, уперся в одну из стенок и спровоцировал воспаление. С помощью эндоскопа кнопку удалось зацепить и извлечь, в течение нескольких дней школьник находился под медицинским наблюдением, мальчику делали ингаляции.

Спустя четыре дня он был отпущен на амбулаторное лечение.

Ранее в Подмосковье врачи извлекли из носа ребенка деталь от конструктора.