Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стоматолог перечислила привычки, разрушающие зубы

Врач Климова назвала газировку и перекусы причинами разрушения зубов

close
100%
Freepik

Топ-5 повседневных привычек, разрушающих зубы, возглавляет табакокурение. Об этом «Газете.Ru» рассказала стоматолог-терапевт, пародонтолог «СМ-Стоматология» Ксения Климова.

«Курение вызывает галитоз (неприятный запах изо рта), способствует образованию пигментированного налета, раздражает слизистую оболочку полости рта, провоцируя развитие гингивита и пародонтита», — объяснила она.

На втором месте, по словам врача, — использование зубов не по назначению.

«Все, кто открывает зубами бутылки, грызет орехи и плоды, семечки, ручки, откусывает нитки, могут столкнуться с такими проблемами, как стирание эмали, образование трещин, а также сколов зубов в коронковой части», — предупредила Климова.

Негативно влияет на состояние зубов и ежедневное употребление газированной воды.

«Газированные напитки содержат углекислоту, повреждающую и истончающую эмаль зубов. Рекомендуется чередовать питье газированной воды с обычной», — добавила врач.

Кроме прочего, причиной проблем с зубами может стать их неправильная чистка.

«Тщательная» чистка зубной щеткой с жесткой щетиной и отбеливающей пастой может повредить зубы и десны. Оптимально применение зубной щетки с мягкой или средней жесткости щетиной в течение двух минут — два или более раза в день» — подчеркнула стоматолог.

На пятом месте в рейтинге — склонность к частым перекусам.

«Во время перекуса, в отличие от полноценного приема пищи, вырабатывается меньшее количество слюны. В результате зубы плохо омываются от остатков пищи, которые застревают в межзубных промежутках. В ротовой полости начинается активное размножение бактерий, которое ведет к образованию зубного налета и кариеса.
После перекуса лучше воспользоваться жевательной резинкой или флоссом (зубной нитью)», — резюмировала Климова.

Ранее родителям дали советы, как приучить ребенка чистить зубы два раза в день.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях