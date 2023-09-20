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Россияне рассказали, на что им приходится соглашаться ради увольнения

Каждому четвертому россиянину работодатель не подписывал заявление об увольнении

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Shutterstock

Каждый четвертый работающий россиянин сталкивался с препятствованием увольнению со стороны работодателя. Это показал опрос сервиса SuperJob, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Так, 26% россиян приходилось сталкиваться с ситуацией, когда работодатель отказывался подписывать заявление на увольнение. В силу большого профессионального опыта чаще всего рассказами о подобных ситуациях делились респонденты старше 45 лет (30%).

Более половины подобных случаев (57%) заканчивались тем, что работодателю приходилось отступать. В 7% сотрудник отзывал заявление и продолжал трудиться на старых условиях. 3 из 10 опрошенных пришли к компромиссу с начальством и остались работать в компании с выгодой для себя.

Каждое второе компромиссное решение касается повышения зарплаты. Иногда ценным сотрудникам удается согласовать щадящий график работы, дополнительные выходные, удаленку или гибридную занятость.

Но бывает и так, что самим работникам приходится соглашаться на дополнительные условия, лишь бы их уже отпустили: чаще всего речь идет о поиске и обучении преемников; отработке более длительной, чем положена по закону (для большинства профессий это две недели); продолжении работы на условиях совместительства.

Ранее карьерный консультант перечислила ошибки, которые портят резюме.

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