В Карабахе сообщили о 80 раненых и пяти погибших из-за военных действий Азербайджана

Пять человек погибли, 80 получили ранения в результате военных действий Азербайджана в Нагорном Карабахе. Об этом в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил Минздрав Нагорно-Карабахской Республики (НКР).

«В Республиканский медцентр доставлены 80 раненых, из которых, по предварительным данным, 15 человек — мирные жители. Пять человек погибли», — говорится в сообщении.

До этого администрация президента Азербайджана предупредила о продолжении антитеррористических мер, если незаконные вооруженные формирования в Карабахе не сложат оружие.

19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе. Азербайджанское Министерство обороны предупредило жителей Карабаха об угрозе.

В свою очередь в Минобороны Армении заявили, что 19 сентября азербайджанские ВС нарушили режим прекращения огня вдоль линии соприкосновения с Нагорным Карабахом и нанесли ракетные удары. Как заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, основной целью операции, начатой азербайджанскими ВС, является вовлечение Армении в военные действия.

Позднее Минобороны Азербайджана заявило о ликвидации радиолокационной станции Вооруженных сил Армении. По данным ведомства, она была размещена в месте дислокации российских миротворцев.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.