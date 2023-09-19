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У посольства России в Ереване начались стычки

У здания посольства РФ в Ереване начались стычки между протестующими и полицией

У здания посольства России в Ереване во вторник вечером начались стычки между протестующими и представителями правоохранительных органов. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации утверждается, что около 100 протестующих, которые пришли к зданию российской дипломатической миссии, призывают Москву принять меры для урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе. Некоторые из протестующих адресуют свои требования российским миротворцам, при этом не объясняя, какие меры те должны принимать в регионе.

До этого полиция выставила оцепление у здания кабмина Армении в Ереване, где с требованием оказать поддержку Нагорному Карабаху собрались протестующие.

19 сентября 2023 года Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе, заявив, что ее целями являются объекты ВС Армении.

В МИД Азербайджана подчеркнули, что Армения постоянно нарушает договоренности, в частности направляя к границе «в целях провокации» гуманитарные конвои и используя машины Красного Креста якобы в целях контрабанды.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Баку в попытке втянуть Ереван в военный конфликт.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.

Все новости на тему:
Война в Карабахе
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