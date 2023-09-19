В США пес нашелся спустя 12 лет после побега из дома

В США пес узнал своих хозяев, когда его нашли спустя 12 лет после того, как сбежал. Об этом сообщает Fox News.

Собаку по кличке Миньон семья Крандалл из штата Аризона взяла когда ему было три года. Помимо нового животного, в доме было еще несколько питомцев. В 2011 году двое из них сбежали, но из них домой не вернулся только Миньон.

Семья начала разыскивать любимца, но найти его не удалось. Новости о нем появились только в 2023 году, когда матери семьи позвонили офицеры службы по контролю за животными. Выяснилось, что они нашли Миньона.

Когда пес приехал домой, он начал радоваться и вести себя как щенок. Сейчас ему уже 15 лет и он счастлив, что воссоединился с хозяевами.

Ранее в Новосибирске хозяйку 44 собак отправили в психлечебницу.