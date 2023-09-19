Профессор объяснил, почему россиянам с большим трудовым стажем не увеличат отпуск

Реализовать предложение увеличить количество отпускных дней россиянам, имеющим трудовой стаж от 30 лет, на практике не получится, сказал kp.ru профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.

Прежде всего, по его словам, предоставление дополнительных дней отпуска за стаж можно будет трактовать как элемент дискриминации по возрасту, которая запрещена ст. 3 Трудового Кодекса. Помимо этого, он напомнил, что работодатели и так могут предоставлять дополнительные дни отпуска за особые условия труда, например, в целях заботы о здоровье сотрудников.

Такая идея будет нереализуема и по экономическим основаниям, продолжил эксперт.

«Сейчас рабочая сила в России стареет. Значит, все больше людей будут иметь право на дополнительный отдых. Но чтобы восполнять их нехватку на рабочих местах, нужно будет нанимать дополнительных сотрудников. Что будет вести к удорожанию стоимости выпускаемой продукции, значит, будет провоцировать рост инфляции. Да и зарплаты сотрудников из-за найма дополнительных людей будут расти гораздо медленнее», — добавил Сафонов.

С предложением увеличить отпуск до 35 дней россиянам, имеющим трудовой стаж от 30 лет, выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Такой подход он назвал поощрением для граждан, которые вносят большой вклад в национальную экономику, и льготой для работников, которым необходимо больше времени на восстановление.

Ранее в России призвали увеличивать отпуск сотрудникам за хорошие результаты труда.