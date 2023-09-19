В Краснодарском крае пьяного мужчину арестовали на 10 суток за нападение на ребенка

В Крымске ранее судимого мужчину подозревают в нанесении телесных повреждений ребенку. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел 16 сентября, но известно об этом стало только сейчас. Конфликту предшествовала ссора между сыном виновника и 11-летним мальчиком. Спустя некоторое время после спора один из участников позвал 44-летнего отца, который решил разобраться с оппонентом. В результате мужчина начал душить ребенка.

После инцидента родители школьника обратились в полицию. Во время задержания ранее судимый гражданин был пьян и оказывал сопротивление.

Россиянина арестовали на десять суток. Суд сможет избрать меру пресечения только после того, как появятся результаты проверки.

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