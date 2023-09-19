Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Краснодарском крае пьяного мужчину арестовали на 10 суток за нападение на ребенка

МВД РФ: на Кубани пьяный мужчина чуть не задушил 11-летнего мальчика

close
100%
ЦОС ФСБ РФ/РИА «Новости»

В Крымске ранее судимого мужчину подозревают в нанесении телесных повреждений ребенку. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел 16 сентября, но известно об этом стало только сейчас. Конфликту предшествовала ссора между сыном виновника и 11-летним мальчиком. Спустя некоторое время после спора один из участников позвал 44-летнего отца, который решил разобраться с оппонентом. В результате мужчина начал душить ребенка.

После инцидента родители школьника обратились в полицию. Во время задержания ранее судимый гражданин был пьян и оказывал сопротивление.

Россиянина арестовали на десять суток. Суд сможет избрать меру пресечения только после того, как появятся результаты проверки.

Ранее на Алтае мужчина чуть не задушил партнершу после отказа в близости.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях