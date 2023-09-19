Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Из-за ошибки на банковский счет подростка начислили $11 млн

Daily Star: в Британии на банковский счет подростка по ошибке начислили $11 млн

close
100%
Depositphotos

Подросток из Британии стал миллионером из-за ошибки в системе банка, пишет Daily Star. На его счете появилось $11 млн.

Как рассказал Дэйн Гиллепси, бабушка перевела ему на карту $11 тысяч, но в системе банка произошел сбой, и на его счете оказалось несколько миллионов. Британец сделал скриншот своего баланса и отправил кадр матери, которая тоже не поняла, как такое возможно.

«Мы не могли в это поверить. Мой сын на несколько часов подумал, что стал миллионером», — вспоминает женщина.

Британка рада, что сын не потратил эти деньги и не отдал банковскую карту отцу, который уже планировал потратить несколько сотен тысяч на покупку спорткара. Через несколько часов сотрудники банка исправили свою ошибку.

Дэйн признался, что быть миллионером, даже по ошибке, — прекрасное чувство. Теперь он надеется, что однажды заработает такую же сумму, чтобы потратить ее по своему усмотрению.

Ранее эксперт дал советы на случай, если банкомат не вернет карту.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях