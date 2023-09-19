Из-за ошибки на банковский счет подростка начислили $11 млн

Подросток из Британии стал миллионером из-за ошибки в системе банка, пишет Daily Star. На его счете появилось $11 млн.

Как рассказал Дэйн Гиллепси, бабушка перевела ему на карту $11 тысяч, но в системе банка произошел сбой, и на его счете оказалось несколько миллионов. Британец сделал скриншот своего баланса и отправил кадр матери, которая тоже не поняла, как такое возможно.

«Мы не могли в это поверить. Мой сын на несколько часов подумал, что стал миллионером», — вспоминает женщина.

Британка рада, что сын не потратил эти деньги и не отдал банковскую карту отцу, который уже планировал потратить несколько сотен тысяч на покупку спорткара. Через несколько часов сотрудники банка исправили свою ошибку.

Дэйн признался, что быть миллионером, даже по ошибке, — прекрасное чувство. Теперь он надеется, что однажды заработает такую же сумму, чтобы потратить ее по своему усмотрению.

Ранее эксперт дал советы на случай, если банкомат не вернет карту.