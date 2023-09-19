Стали известны подробности инцидента с уколом ребенка в школе Москвы

В Москве правоохранители начали проверку после инцидента с уколом ученика школы №1347. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на директора учреждения Альбину Вегержинскую.

По словам женщины, после произошедшего мать увезла ребенка в травмпункт. На данный момент 11-летнего пациента уже отпустили, он находится дома.

Ситуацией заинтересовались правоохранители. Они организовали проверку по факту произошедшего. Как сообщила директор школы, администрация держит ситуацию на контроле.

По словам самого пострадавшего, после занятий он решил поиграть с друзьями. Во время прогулки кто-то неожиданно уколол его шприцем в ягодицу.

Ранее в Приморье мужчина попытался избавиться от наркотика, выдавив шприц в карман перед таможенниками.