Россияне стали меньше бояться сокращения на работе

Россияне почти перестали бояться сокращения на работе из-за рекордно низкого уровня безработицы в стране и кадрового дефицита, следует из исследования российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, с которым ознакомилась kp.ru.

Согласно исследованию, индекс стабильности на текущем месте работы составляет 0,45 пункта, что является рекордно высоким значением.

«Пока нельзя сказать, что россияне вообще перестали боятся сокращений — такая ситуация наступит при достижении индекса, равному единице. Но даже индекс 0,45 на данный момент является рекордным значением за всю историю замеров настроений, проводимых hh.ru с 2015 года», — рассказала главный эксперт по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru Наталья Данина.

Эксперт добавила, что предыдущий пик в 0,43 пункта был зафиксирован зимой 2021-2022 года. Помимо низкого уровня безработицы и общего числа вакансий, на ситуация также повлияло то, что компании пытаются всячески удерживать сотрудников. В частности, предлагают желающим уволиться сотрудникам более выгодные условия работы и высокую зарплату.

Исследование также показало, что сотрудники сферы добычи сырья, науки и образования, транспорта и логистики, производства и строительства меньше всего опасаются сокращения, их уверенность в стабильности на текущем месте работы составил от 0,5 пункта, что выше, чем в среднем по рынку труда. При этом менеджеры высшего звена, маркетологи, юристы, работники сферы искусства и ИТ испытывают пессимистичные настроения в этом плане.

14 сентября опрос hh.ru показал, что более половины живущих за рубежом россиян попросили поднять им зарплаты из-за падения рубля.

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