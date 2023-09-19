Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Штанга весом 100 килограммов раздавила тренера в Китае

В Китае штанга весом 100 килограммов раздавила фитнес-инструктора

close
100%
Depositphotos

В китайской провинции Хэнань фитнес-инструктора раздавила штанга весом 100 килограммов. Об этом сообщает The Straits Times.

По данным источника, 27-летний тренер по имени Сяо Хоу пришел на очередную силовую тренировку в спортивном зале. Там мужчина начал выполнять жим лежа со штангой, весившей 100 килограммов.

Тренер собирался закончить упражнение, но его руки внезапно ослабели и штанга упала ему на грудь. После этого спортивный снаряд перекатился на шею фитнес-инструктора и прижал его к скамье.

Хоу отчаянно пытался освободиться на протяжении примерно 25 секунд, но тщетно. В спортивном зале в момент инцидента больше никого не было. У мужчины начались судороги, и он потерял сознание. Позже фитнес-инструктора обнаружили и отправили в медицинское учреждение, но спасти мужчину не удалось.

Ранее в Москве рабочий ударил коллегу блином от штанги и попал на видео.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях