Штанга весом 100 килограммов раздавила тренера в Китае

В китайской провинции Хэнань фитнес-инструктора раздавила штанга весом 100 килограммов. Об этом сообщает The Straits Times.

По данным источника, 27-летний тренер по имени Сяо Хоу пришел на очередную силовую тренировку в спортивном зале. Там мужчина начал выполнять жим лежа со штангой, весившей 100 килограммов.

Тренер собирался закончить упражнение, но его руки внезапно ослабели и штанга упала ему на грудь. После этого спортивный снаряд перекатился на шею фитнес-инструктора и прижал его к скамье.

Хоу отчаянно пытался освободиться на протяжении примерно 25 секунд, но тщетно. В спортивном зале в момент инцидента больше никого не было. У мужчины начались судороги, и он потерял сознание. Позже фитнес-инструктора обнаружили и отправили в медицинское учреждение, но спасти мужчину не удалось.

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